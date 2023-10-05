Сезон работы фонтанов завершился в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столице завершился сезон работы фонтанов. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Специалисты комплекса городского хозяйства в четверг выключили все столичные фонтаны и приступили к их очистке в преддверии зимы. Вначале из сооружений сливают воду, затем продувают трубопроводы и тщательно очищают чаши, скульптуры и другие элементы", – цитируют его в телеграм-канале ведомства.

После этого фонтаны законсервируют. Для подготовки к зиме сложных фонтанов будут использованы специальные конструкции. Плавающие фонтаны демонтируют, сухие – закроют специальными экранами.

Зимой специалисты комплекса городского хозяйства подготовят фонтаны к новому сезону. Они проверят и обновят насосное оборудование, фильтры и струеобразующие элементы, а также проведут профилактический ремонт объектов.

Ранее в столице завершилось благоустройство территории около станции "Кленовый бульвар" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. В зону благоустройства вошли улицы Речников и Затонная. Там установили 130 дорожных знаков, организовали два новых наземных перехода, разместили более 130 фонарей и уличных торшеров и провели другие работы.



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