Вторые двери установят в вестибюлях станций столичного метро до конца октября

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Шесть тысяч вторых дверей установят в вестибюлях станций Московского метрополитена до конца октября. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Вторые двери препятствуют проникновению холодного воздуха, а также поддерживают комфортную температуру на станциях метро.

На mos.ru отметили, что специалисты проверили тепловые сети, системы обогрева лестниц и обслуживание воздушно-тепловых завес. До конца октября все кондиционеры в вагонах метрополитена будут перенастроены на зимний режим.

"Московский метрополитен ежегодно проводит две большие подготовки инфраструктуры к смене сезонов – летнего и зимнего. В преддверии холодов мы проверяем исправность всех систем, которые будут задействованы в работе транспорта зимой, чтобы поездки пассажиров оставались комфортными", – заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он добавил, что столичный городской транспорт продолжает становиться надежнее и удобнее по поручению Сергея Собянина.

Немногим ранее в комплексе городского хозяйства Москвы сообщили, что отопление начали включать в социальных учреждениях и жилых домах города.

По словам заммэра Москвы Петра Бирюкова, специалисты приступили к переводу систем теплоснабжения на зимний режим работы в связи с понижением среднесуточной температуры воздуха и предстоящим похолоданием. Он подчеркнул, что отопление подается поэтапно.