Отопление начали включать в соцучреждениях и жилых домах Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Отопление начали включать в социальных учреждениях и жилых домах Москвы. Об этом сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы.

"В связи с понижением среднесуточной температуры наружного воздуха и предстоящим похолоданием сегодня приступили к переводу систем теплоснабжения на зимний режим работы", – рассказал заммэра Москвы Петр Бирюков.

По его словам, отопление подается поэтапно. Во всех городских объектах оно будет включено в течение пяти дней. В первую очередь отопление включается в соцучреждениях, включая школы, детские сады, больницы, поликлиники. Также параллельно подается тепло в жилые дома, офисные здания. Позже отопление включат на торговых предприятиях и в промышленных зданиях.



Заммэра пояснил, что системы и тепловые сети полностью подготовлены к новому отопительному сезону. К осенне-зимнему периоду проверили более 74 тысяч объектов, из которых свыше 34 тысяч – многоквартирные дома. В период с мая по сентябрь эксперты проводили гидравлические и температурные испытания тепловых сетей, благодаря чему выявляли ненадежные участки и ремонтировали их.

Накануне синоптик Александр Ильин рассказал, что первый снег в столичном регионе может выпасть в октябре. По его словам, в субботу, 7 октября, в Москве ожидается 4–9 градусов. Ночью столбики термометров покажут от 0 до 5 градусов. Ильин не исключил вероятность снега с дождем в ночные или утренние часы.

В конце сентября Сергей Собянин заявлял, что Москва полностью готова к предстоящему отопительному сезону. Градоначальник уточнял, что возможности объектов столицы позволят стабильно снабжать потребителей энергоресурсами, а также обеспечивать потребности городских программ и инфраструктурных проектов.

Отопление в столице начнут включать 3 октября