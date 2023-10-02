Синоптик спрогнозировал первый снег в столичном регионе в октябре

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Первый снег в столичном регионе может выпасть в октябре. Об этом рассказал синоптик прогностического центра "Метео-ТВ" Александр Ильин, сообщает "Вечерняя Москва".

По словам синоптика, в середине этой недели в Москве ожидается до 18–20 градусов. Фронт с волной холодного воздуха и понижением температуры пройдет по столичному региону в четверг, 5 октября.

"В пятницу и четверг от 11 до 16 градусов. А в субботу очередная волна холодного воздуха войдет в Московский регион и существенно похолодает", – отметил Ильин.

Он уточнил, что в субботу, 7 октября, прогнозируется в Москве 4–9 градусов. Ночью столбики термометров покажут от 0 до 5 градусов. В Московской области возможны минусовые температуры воздуха. Ильин не исключил вероятность снега с дождем в ночные или утренние часы.

Немногим ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что с пятницы, 6 октября, дневная температура воздуха в Москве может опуститься до 7–10 градусов, ночная – до 0–5 градусов. По его словам, если такая температура продержится в течение пяти дней, в Москве включат отопление. Вильфанд отметил, что в начале следующей недели в город может вернуться тепло.

Собянин сообщил о полной готовности Москвы к отопительному периоду