Температура выше нормы прогнозируется в европейской части РФ в начале октября

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Иванко Юлия

В европейской части России на следующей неделе температура окажется выше нормы на 2–6 градусов. Об этом "Интерфаксу"сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Однако потепление ждет не всех. Резкие изменения температуры произойдут на Урале, на западе Красноярского края, Омской, Томской, Новосибирской и Кемеровской областях. Как рассказал Вильфанд, туда придет похолодание. В Салехарде и Тюмени воздух охладится на 3–4 градуса, затем такая погода дойдет до Новосибирска и Омска.

В понедельник, 2 октября, станет заметно холоднее в Красноярском крае, а на западе Иркутской области температура ночью местами составит ноль градусов.

Затем в этих регионах снова произойдут изменения. В Екатеринбурге, Омске, Новосибирске в середине недели вернется теплая погода, воздух прогреется до 15–20 градусов.

Ранее сообщалось, что в столичном регионе в выходные прогнозируется переменная облачность и дождь. В субботу, 30 сентября, температура воздуха днем составит 22 градуса. В воскресенье, 1 октября, столбики термометров покажут 15 градусов.

"Атмосфера": переменная облачность и дождь ожидаются в Москве в выходные