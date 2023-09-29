"Атмосфера": переменная облачность и дождь ожидаются в Москве в выходные

В программе "Атмосфера" ведущая Татьяна Сальникова рассказала, какая погода ждет москвичей в ближайшее время и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.

В столичном регионе прогнозируется переменная облачность и дождь. В субботу, 30 сентября, температура воздуха днем составит 22 градуса. В воскресенье, 1 октября, столбики термометров покажут 15 градусов.

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