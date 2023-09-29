29 сентября, 15:30Общество
"Атмосфера": переменная облачность и дождь ожидаются в Москве в выходные
В программе "Атмосфера" ведущая Татьяна Сальникова рассказала, какая погода ждет москвичей в ближайшее время и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.
В столичном регионе прогнозируется переменная облачность и дождь. В субботу, 30 сентября, температура воздуха днем составит 22 градуса. В воскресенье, 1 октября, столбики термометров покажут 15 градусов.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Программа: Атмосфера