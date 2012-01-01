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Телеканал «Москва 24» / Программы / Погода / Атмосфера

Атмосфера

Все, что нужно знать о погоде в Москве на каждый следующий день. А также о том, как правильно одеться, чтобы не сесть в лужу, и пригодятся ли сегодня зонтик или сапожки. Ну и, разумеется, умопомрачительные кадры природных катаклизмов и погодных явлений со всего света с комментариями очевидцев.

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