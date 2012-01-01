Атмосфера
Все, что нужно знать о погоде в Москве на каждый следующий день. А также о том, как правильно одеться, чтобы не сесть в лужу, и пригодятся ли сегодня зонтик или сапожки. Ну и, разумеется, умопомрачительные кадры природных катаклизмов и погодных явлений со всего света с комментариями очевидцев.
Выпуски программы
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"Атмосфера": небольшой дождь ожидается в Москве в выходные 20–21 мая
19 мая, 15:30
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"Атмосфера": 13 градусов ожидается в столице вечером 19 мая
19 мая, 12:30
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"Атмосфера": небольшой дождь ожидается в Москве 19 мая
18 мая, 15:30
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"Атмосфера": 17 градусов ожидается в столице вечером 18 мая
18 мая, 12:30
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"Атмосфера": облачная погода с прояснениями ожидается в Москве 18 мая
17 мая, 15:30
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"Атмосфера": 17 градусов ожидается в столице вечером 17 мая
17 мая, 12:45
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"Атмосфера": переменная облачность ожидается в Москве 17 мая
16 мая, 15:30
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"Атмосфера": 15 градусов ожидается в столице вечером 16 мая
16 мая, 12:45
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"Атмосфера": переменная облачность ожидается в Москве 16 мая
15 мая, 15:30
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"Атмосфера": 15 градусов ожидается в столице вечером 15 мая
15 мая, 12:30
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"Атмосфера": облачная погода с прояснениями ожидается в Москве в выходные 13–14 мая
12 мая, 15:30
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"Атмосфера": 15 градусов ожидается в столице вечером 12 мая
12 мая, 12:30
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"Атмосфера": облачная погода с прояснениями ожидается в Москве 12 мая
11 мая, 15:30
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"Атмосфера": 19 градусов ожидается в столице вечером 11 мая
11 мая, 12:45
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"Атмосфера": переменная облачность ожидается в Москве 11 мая
10 мая, 15:45
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"Атмосфера": 13 градусов ожидается в столице вечером 10 мая
10 мая, 12:30
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"Атмосфера": облачная погода и дождь ожидаются в Москве в выходные 6–7 мая
05 мая, 15:30
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"Атмосфера": 4 градуса ожидается в столице вечером 5 мая
05 мая, 12:30
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"Атмосфера": облачная погода и дождь ожидается в Москве 5 мая
04 мая, 15:45
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"Атмосфера": 9 градусов ожидается в столице вечером 4 мая
04 мая, 12:30
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"Атмосфера": облачная погода с прояснениями ожидается в Москве 4 мая
03 мая, 15:30
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"Атмосфера": 10 градусов ожидается в столице вечером 3 мая
03 мая, 12:45
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"Атмосфера": облачная погода и небольшой дождь ожидаются в Москве 3 мая
02 мая, 15:45
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"Атмосфера": 9 градусов ожидается в столице вечером 2 мая
02 мая, 12:45