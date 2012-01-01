Атмосфера

Все, что нужно знать о погоде в Москве на каждый следующий день. А также о том, как правильно одеться, чтобы не сесть в лужу, и пригодятся ли сегодня зонтик или сапожки. Ну и, разумеется, умопомрачительные кадры природных катаклизмов и погодных явлений со всего света с комментариями очевидцев.