Жителям Москвы рассказали о погоде 29 сентября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В последний рабочий день недели, 29 августа, в Москве прогнозируется переменная облачность, без осадков. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, температура воздуха днем в столице будет в пределах от 21 до 23 градусов, а в Подмосковье – от 19 до 24 градусов.

Западный и юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, атмосферное давление составит 754 миллиметра ртутного столба.

Ночью температура в Москве понизится до 9 градусов, по области – до 6 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что сентябрь в Москве стал самым сухим и теплым месяцем за 145 лет метеорологических наблюдений.

До этого замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков предупредил, что 1 октября в столицу придет похолодание. Он напомнил, что в прошлом году климатическая осень пришла в город 1 сентября.

"Атмосфера": небольшая облачность ожидается в Москве 29 сентября