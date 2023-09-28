Синоптик рассказал, когда в Москве "включится осень"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Похолодание придет в столицу 1 октября. Об этом Москве 24 рассказал замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

Он напомнил, что в прошлом году климатическая осень пришла в город 1 сентября. В этом году ее наступление задержалось на целый месяц.

"Весь сентябрь у нас бабье лето, тепло. Последние дни месяца тоже будут комфортными. Самой теплой на неделе ожидается пятница, 29 сентября. Днем будет переменная облачность, без осадков, солнце и 21…23 градуса", – говорит Цыганков.

Последний день месяца, 30 сентября, окажется более облачным, но дождя в столице не будет. В дневные часы воздух прогреется до 20…22 градусов. При этом начнет усиливаться юго-западный ветер, до 11 метров в секунду.





Анатолий Цыганков замначальника ситуационного центра Росгидромета В воскресенье, 1 октября, у нас включится осень. Днем будет облачно, дождь и 15…18 градусов тепла.

Цыганков добавил, что в понедельник, 2 октября, прогнозируется облачность, местами дождь. Днем воздух прогреется до 11…16 градусов. Во вторник будет облачно, без осадков и 12...17 градусов. В среду тоже ожидается облачность, небольшой дождь и температурный фон в пределах 13…18 градусов.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец спрогнозировал, каким будет предстоящий зимний сезон в России. По его словам, практически на всей территории страны температурный фон окажется на 1–3 градуса выше нормы по климату. При этом еще большая аномалия ожидается в центральных и восточных районах Сибири. Здесь отклонение от нормы может достигать 3–5 градусов.

