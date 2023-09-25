Москвичей предупредили об аномально высоком атмосферном давлении

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На протяжении всей недели с 25 сентября в столице будет высокое атмосферное давление, что может отразиться на самочувствии метеозависимых людей. Об этом Москве 24 рассказала ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

"Во вторник, 26 сентября, давление будет самое высокое – 761 миллиметр ртутного столба. Потом за счет того, что воздух станет более теплым, давление окажется чуть ниже. Но в любом случае оно останется выше климатической нормы. Гипертоники, гипотоники будут ощущать некоторый дискомфорт", – предупредила синоптик.

Вместе с тем она добавила, что столица вступает в период золотой осени. "При переменной облачности всю неделю осадков не ожидается. Ночные температуры в Москве будут в пределах 7...9 градусов. В дневные часы преобладающая температура составит 17...19 градусов. В четверг и пятницу днем будет чуть теплее", – уточнила специалист.





Татьяна Позднякова ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" В четверг и пятницу температура воздуха в городе может немного превысить отметку в 20 градусов. Эти дни окажутся самыми теплыми на неделе. Мы будем находиться в теплой части антициклона. Северный ветер сменится южным, поэтому эти дни прогнозируются довольно комфортными.

Ранее сообщалось, что сентябрь, который выдался в столице в 2023 году, может получить звание самого сухого в истории метеонаблюдений. Такой прогноз дал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. По его словам, к настоящему моменту за месяц в городе выпало 6,1 миллиметра осадков.

