Первый снег в Центральной России может выпасть в первой или второй декаде октября

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Центральной России на стыке первой и второй декад октября может выпасть первый снег, написал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

По его данным, в этот период температура воздуха окажется немного ниже нормы.

"При том что в целом октябрь по температуре обещает быть немного, на 0,5–1 градус, теплее своей климатической нормы, по сравнению с сентябрем это будет уже по-настоящему осенний месяц", – отметил Леус.

Синоптик добавил, что в текущем месяце в столице средняя температура почти на 3 градуса превышает климатическую норму. Из минувших дней половина была с летней температурой. По словам Леуса, среднесуточные показания превышали отметку 15 градусов.

Сентябрь 2023 года удивителен и тем, что он может стать самым теплым за последние как минимум 50 лет, уточнил он. Аналогичная ситуация происходит и в соседних регионах. Температурная аномалия составляет от 2 градусов в Туле и Владимире, а также до плюс 2,7 градуса – в Твери.

В первый день октября атмосферный фронт вернет в Москву кратковременные дожди. Усилится ветер, который понизит температуру на 5 градусов, до 12–17 градусов. В первый день следующей недели также ожидаются дожди, столбики термометров опустятся до 11–16 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в эту пятницу, 29 сентября, в столице может быть побит температурный рекорд 123-летней давности. Ночью минимальные температуры составят 7–9 градусов, а днем – 21–23 градуса.

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