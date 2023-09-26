26 сентября, 14:48Общество
Сентябрь в Москве может стать самым теплым за последние 50 лет
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Сентябрь в Москве может оказаться самым теплым за последние 50 лет. Об этом сообщается на сайте центра погоды "Фобос".
Синоптики обратили внимание, что температура воздуха в Москве сейчас на три градуса превышает климатическую норму. До этого среднесуточные показатели превышали отметку в 15 градусов, что скорее можно отнести к летней температуре.
"Более того, сентябрь 2023 года тут может стать самым теплым за последние как минимум 50 лет", – говорится в сообщении.
До этого главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова исключила осадки в столице до конца сентября. По ее словам, дожди в Москву придут только на стыке первой и второй декад октября. Подобные условия могут повлиять на то, что сентябрь станет самым сухим за последние 144 года.
"Атмосфера": 14 градусов ожидается в столице вечером 26 сентября
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