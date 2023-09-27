Москвичей предупредили о резкой перемене погоды в выходные

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Погода в столице резко переменится в предстоящие выходные, предупредил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

Как отмечает эксперт, ближайшие дни будут аномально теплыми – температура поднимется выше 20 градусов. Однако в конце недели в Москве ожидаются похолодание и дожди, добавил он.

По словам специалиста, в ночь на 27 сентября температура приблизилась к нулю, а в ночь на 28 сентября она может опуститься до одного градуса.

Леус уточнил, что сильнее всего воздух прогреется в пятницу, 29 сентября. В этот день температура будет колебаться в диапазоне от 21 до 23 градусов. Ночью погода тоже будет комфортной, столбики термометров покажут 5–10 градусов, спрогнозировал синоптик. По его словам, такие показатели значительно превышают норму для конца сентября.

Кроме того, Леус считает, что температурный фон в пятницу может побить рекорд, который был установлен в этот день 100 лет назад. Тогда воздух прогрелся до 23,3 градуса.

В субботу, 30 сентября, москвичи почувствуют влияние циклона, отметил эксперт. В городе будет облачно, порывы ветра станут сильнее. Однако температура в этот день еще будет на уровне 22 градусов, добавил Леус.

"В воскресенье, 1 октября, регион пересечет холодный атмосферный фронт, прогнозируются кратковременные дожди ливневого характера и холодный северный ветер с облаками, а столбики термометров не пересекут отметку в 15 градусов", – предупредил синоптик.

Осенняя погода прогнозируется в Москве на следующей неделе. Ожидаются небольшие дожди, температура будет на уровне 12–14 градусов. При этом такие показатели все равно будут выше нормы, резюмировал Леус.

Ранее синоптик рассказал, что первый снег в Центральной России может выпасть в первой или второй декаде октября. По его данным, в этот период температура воздуха окажется немного ниже нормы.

Леус добавил, что в текущем месяце в столице средняя температура почти на 3 градуса превышает климатическую норму. Половина дней сентября была с летней температурой. По его словам, среднесуточные показания превышали 15 градусов.



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