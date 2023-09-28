Сентябрь в Москве стал самым сухим и теплым месяцем за 145 лет метеонаблюдений

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сентябрь в Москве стал самым сухим и теплым месяцем за 145 лет метеорологических наблюдений. Об этом сообщило РИА Новости, ссылаясь на заявление научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

"Конечно, это необычный совершенно сентябрь. По оценкам, самый сухой за весь период наблюдений с 1879 года. Ведутся регулярные наблюдения на станции ДТСХ. С 1948-го идут еще и на станции ВДНХ", – сказал Вильфанд.

Также он отметил, что в этом году последние три дня месяца будут очень теплыми, июльскими. Например, 28 сентября температура в Москве поднимется до 23 градусов.

Ранее замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал, когда в столице "включится осень". По его словам, похолодание придет 1 октября. В этот день будет облачно, а воздух прогреется до 15–18 градусов.