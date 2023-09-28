Желтый уровень опасности объявлен в Подмосковье в ночь на 29 сентября из-за тумана

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Желтый уровень погодной опасности объявили в Подмосковье в ночь на пятницу из-за тумана. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

Предупреждение действует с 00:00 до 08:00 29 сентября. Также на территории Подмосковья сохраняется высокая пожарная опасность (4 класс).

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал, какая погода будет в Москве в выходные. Так, 30 сентября температура ожидается на уровне 22 градусов, однако небо окутают облака.

1 октября придет холодный атмосферный фронт, будут кратковременные дожди ливневого характера и холодный северный ветер с облаками. Температура воздуха не поднимется выше 15 градусов.