Около 700 пар поженились в Москве 23 июля

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Порядка 700 пар поженились в Москве в минувшее воскресенье, 23 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления ЗАГС.

"В красивую дату – 23.07.23 – в Москве заключили брак около 700 пар. Для молодоженов были доступны семь дворцов бракосочетания", – рассказали в ведомстве.

Там также отметили, что для заключения брака в этот день были доступны три выездные локации: башня "Око" в деловом центре "Москва-Сити", Оперный дом музея-заповедника "Царицыно" и бальный зал гостиницы "Хилтон Ленинградская". Там свадьбы прошли у пяти пар.

Кроме того, пожениться можно было в гостинице "Ленинградская". Эту площадку отличает то, что там молодожены могут исполнить свадебный танец.

В управлении добавили, что в следующую красивую дату, 23 августа этого года, столичные пары будут женить актеры, певцы, шоу-мены и другие знаменитости. Церемонии пройдут в Гостином дворе в рамках Московского урбанистического форума. Причем это не потребует дополнительных затрат, молодоженам нужно только оплатить госпошлину в размере 350 рублей.

Ранее в ЗАГСах Москвы рассказали, как часто молодожены отвечают отказом во время церемонии бракосочетания. Там отметили, что обычно, если пара передумала жениться, все решается еще до церемонии. Тем не менее иногда ответ "Нет" все же звучит, но в шутку, например: "Нет" мне не позволит сказать мое сердце".

