Для регистрации брака на стадионе "Спартак" и в особняке "Роял" открыли допместа

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Для регистрации брака на стадионе "Спартак" и в особняке "Роял" в центре Москвы открыли дополнительно около 300 мест. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Особняк "Роял" и футбольный стадион "Спартак" являются одними из самых популярных площадок для регистрации брака в рамках проекта мэра Москвы "Новые адреса счастья", – передает портал мэра и правительства столицы ее слова.

Она рассказала, что с начала 2023 года в особняке "Роял" заключили брак порядка 450 пар, а на "Спартаке" поженилась 101 пара. При этом стадион наиболее популярен в теплое время года.

Ракова уточнила, что в настоящее время открыто около 300 дополнительных мест на указанных площадках. На "Спартаке" открыто порядка 150 свободных мест до конца года. В особняке "Роял" столько же мест, но с октября по декабрь. Заявление на регистрацию брака можно подать онлайн или на личном приеме.

На mos.ru добавили, что церемония заключения брака на домашнем стадионе футбольного клуба "Спартак" проходит на кромке поля. Гости занимают места на скамейке запасных. В начале церемонии на табло появляются имена молодоженов со счетом 0:0, а после обмена кольцами счет меняется на 1:1.

Чтобы зарегистрировать брак на "Спартаке", молодожены должны подать заявление онлайн на портале госуслуг, на mos.ru или лично во Дворце бракосочетания № 4. Оплата госпошлины составляет 350 рублей. Дополнительные затраты не требуются.

Также регистрация брака доступна в особняке "Роял" на Малой Ордынке. Там есть панорамные окна, созданы яркие акценты в интерьере, установлены обитая бархатом мебель, хрустальные люстры. Благодаря этим деталям "Роял" идеально подходит для свадебных фотосессий. Для пар в особняке доступно четыре зала, однако торжественная церемония проходит в зале Prado.

Регистрация брака в особняке "Роял" доступна через подачу заявления онлайн на портале госуслуг, на mos.ru или лично во Дворце бракосочетания № 1. Госпошлина также составляет 350 рублей.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в День семьи, любви и верности в Москве планировали заключить брак около тысячи пар.

По словам мэра, в 2023 году в Москве запустили пятый сезон проекта "Новые адреса счастья", позволяющий парам заключить брак более чем на 30 локациях по всему городу. За время работы проекта на его площадках поженились более 40 тысяч влюбленных.

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