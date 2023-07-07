Около 1 тыс пар поженятся в Москве в День семьи, любви и верности – Собянин

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

В День семьи, любви и верности в Москве заключат брак около тысячи пар. Об этом в блоге на своем персональном сайте сообщил Сергей Собянин.

"Многие влюбленные выбирают эту дату, чтобы создать семью. И нынешний год не исключение, в эту субботу в московские загсы и дворцы бракосочетания придут около 1 000 пар", – написал мэр.

В 2023 году в Москве запустили пятый сезон проекта "Новые адреса счастья", позволяющий парам заключить брак более чем на 30 локациях по всему городу. За время работы проекта на его площадках поженились более 40 тысяч влюбленных.

Самое большое количество церемоний (8 146) в 2022 году было зарегистрировано во Дворце бракосочетания № 1.

Помимо этого, на популярных площадках – во Дворце бракосочетания № 4, в Кутузовском и Шипиловском отделах ЗАГС – провели ремонт.

В День семьи любви и верности организовать повторную церемонию могут пары-юбиляры, которые состоят в браке уже 50, 55, 60, 65 и 70 лет. Супруги также могут получить к юбилею семейной жизни выплаты в размере от 25 250 до 37 873 тысяч рублей.

Мэр обратил внимание, что семья окружает заботой и придает силы для новых свершений. Ее значение сложно переоценить.

"С Днем семьи, любви и верности, дорогие друзья!" – заключил Собянин.

Ранее стало известно, что за прошедший месяц на Северном речном вокзале в Москве состоялись 25 свадебных церемоний. Всего со старта проекта "Новые адреса счастья" на Северном речном вокзале заключили брак уже 137 пар. Церемонии на локации проводятся с 20:00 до 23:00.



Собянин: во время майских праздников в Москве поженились около 1 100 пар