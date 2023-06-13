Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Более 60 тысяч пар заключили брак в офисах "Мои документы" за два года. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

В офисах "Мои документы" горожане могут получить повторный документ, зарегистрировать и расторгнуть брак, подать заявление на внесение изменений в записи актов гражданского состояния. Подобными услугами за два года москвичи воспользовались более 800 тысяч раз.

"Чаще всего жители оформляют повторные документы – так, за два года горожане оформили более 640 тысяч свидетельств и справок – и регистрируют брак в неторжественной обстановке. Более 60 тысяч пар поженились в центрах госуслуг за два года", – цитируют Ракову на портале мэра и правительства Москвы.

В офисах также можно получить свидетельство о регистрации по факту рождения или смерти, документы об установлении отцовства, справку об отсутствии государственной регистрации заключения брака и другие.

Во флагманских центрах ВАО, САО, ЮВАО, СЗАО и ЗАО есть кабинеты с фотозонами. Там пары, заключившие брак в неторжественной обстановке, могут сделать свадебные фото на память.

Для проведения торжественной церемонии желающим заключить брак необходимо подать заявление во дворцах бракосочетания. Москвичам также доступна возможность выездной регистрации на площадках проекта "Новые адреса счастья".

Офисы "Мои документы" работают с 08:00 до 20:00. Флагманские центры и Дворец госуслуг на ВДНХ принимают посетителей с 10:00 до 20:00.

Ранее стало известно, что в открывшемся после ремонта Шипиловском дворце бракосочетания свадьбы сыграли уже более 100 пар. Заключить брак в Шипиловском смогут все желающие, независимо от места проживания. В год он сможет принять более 5 тысяч пар.



Шипиловский дворец бракосочетания открылся после ремонта в столице