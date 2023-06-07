Более 26 тысяч пар сыграли свадьбы в Москве с начала 2023 года

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Более 26 тысяч пар поженились в столице с начала этого года. Около 3 тысяч заключили брак в необычных местах, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, еще более 8 тысяч пар хотят сыграть свадьбы на площадках для выездной регистрации.

"Мы продолжаем наблюдать тренд на красивые даты: в этом году особенно популярны даты с числом 23 – 23.02.2023, 23.03.2023, 23.04.2023. В феврале и марте в эти даты было заключено 400 и 700 браков соответственно. В апреле – 450, и именно в этот день, накануне любимого среди пар праздника Красная горка, мы открыли пятый сезон проекта мэра Москвы "Новые адреса счастья" по регистрации брака в необычных местах столицы", – подчеркнула Ракова.

В топ самых популярных мест вошли особняк "Роял", гостиница "Националь", особняк Спиридонова, ресторан в башке "ОКО" и пространство "Якиманка-Холл".

Согласно информации, граждане могут пожениться во дворцах бракосочетания и на площадках для выездной регистрации в рамках проекта "Новые адреса счастья". Кроме того, они могут провести торжественную церемонию в центрах госуслуг "Мои документы".

Ранее сообщалось, что на станции метро "Маяковская" открылся летний сезон свадеб. Заявление о заключении брака на этой площадке можно подать при посещении Дворца бракосочетания № 1. По словам заммэра Максима Ликсутова, станция "Маяковская" является одной из самых красивых в метро, именно поэтому она пользуется большой популярностью у молодоженов.

Собянин: в ЗАГС Москвы за 10 лет провели почти 3 тыс торжеств для супруг-юбиляров