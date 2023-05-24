Более 1 500 пар сыграют свадьбы в Москве с 9 по 12 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 1 500 пар поженятся в Москве с 9 по 12 июня. День России окажется двойным праздником для будущих семей, которые хотят зарегистрировать свой брак во дворцах бракосочетания № 1 и 4, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"День России – важный государственный праздник. Несколько лет подряд эта дата привлекает молодоженов столицы для регистрации брака. Московские загсы идут навстречу пожеланиям пар и не приостанавливают свою работу в День России", – подчеркнула начальник Управления органов записи актов гражданского состояния Светлана Уханева.

По ее словам, 11 июня откроются также новые и отремонтированные дворцы бракосочетания: "Кутузовский", "Южное Бутово" и "Шипиловский".

Кроме того, 10 июня пары смогут пожениться в ресторане "Романтик", особняке Спиридонова, башне "ОКО" и в доме торжеств "Сафиса". Часть регистраций состоится на теплоходе флотилии "Рэдиссон Ройал", в парк-отеле "Даниловский" и в особняке в Серебряном бору.

Наибольшее количество браков, более 250, было зарегистрировано в День России в 2010 году.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в ЗАГС Москвы за 10 лет провели почти 3 тысячи торжеств для юбиляров супружеской жизни. Градоначальник отметил, что эта церемония предоставляется бесплатно. Для этого сами юбиляры, их дети или внуки должны обратиться во Дворец бракосочетания.