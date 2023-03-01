Столичный ЗАГС провел церемонию бракосочетания на открытии БКЛ

Фото: пресс-служба Соцкомплекса Москвы

На открытии Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена сотрудники столичного Дворца бракосочетания провели свадебную церемонию для молодоженов Александра и Екатерины. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Сегодня молодожены стали одними из первых гостей Большой кольцевой линии, здесь была создана новая семья. Торжественная церемония бракосочетания прошла в современном поезде "Москва-2020" во время движения состава", – отметила она.

В свою очередь, заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов пожелал молодоженам счастья и благополучия.

Торжественную церемонию организовали столичное Управление ЗАГС и Московский метрополитен в рамках проекта "Новые адреса счастья". Перед ее началом молодоженам провели экскурсию по электродепо "Замоскворецкое".

Александр и Екатерина познакомились в социальных сетях. Супруг Екатерины работает в Московском метрополитене.

"За день до нашего знакомства мы оба потерли нос статуи овчарки на станции "Площадь Революции" и загадали создать крепкую семью, так как мы были два одиночества, которые искали вторую половину", – рассказали супруги.

Как сообщила Ракова, на 2023 год москвичи подали более 5 тысяч заявлений на регистрацию браков в парках, музеях, на стадионах и других площадках проекта "Новые адреса счастья". Всего с начала работы проекта необычные локации выбрали более 37 тысяч пар.

Подать заявление на проведение выездной церемонии на площадке проекта можно во дворцах бракосочетания и центрах госуслуг "Мои Документы", а также на портале "Госуслуги".

Открытие БКЛ состоялось 1 марта 2023 года. Торжественную церемонию провели Владимир Путин и Сергей Собянин. После вступительной речи Путин дал старт движению по открывшимся девяти станциям.

Завершающим этапом проекта стал ввод в эксплуатацию станций "Марьина Роща", "Рижская", "Сокольники", "Текстильщики", "Печатники", "Нагатинский Затон", "Кленовый бульвар", "Каширская" и "Варшавская".



Новости часа: Путин и Собянин открыли движение поездов на всем протяжении БКЛ метро

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