Экономия времени при ежедневных поездках по БКЛ составит до 45 минут в день – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин заявил, что экономия времени при ежедневных поездках по Большой кольцевой линии (БКЛ) составит до 45 минут в день. Об этом мэр Москвы сообщил в своем телеграм-канале.

"Например, время поездки от станции "Рижская" до "Сокольников" сократилось в 5,5 раза – с 17 до 3 минут. А доехать до аэропорта Внуково от "Варшавской" теперь можно в 2 раза быстрее – за 40 минут вместо 80", – отмечается в сообщении.

Также теперь пассажиры смогут добраться от станции "Авиамоторная" до "ЦСКА" за 22 минуты вместо 48. Кроме того, время в пути от "Каширской" до "Университета" составит 26 минут вместо 45.

Кроме того, благодаря значительному снижению нагрузки на другие линии столичного метрополитена все пассажиры почувствуют положительный эффект от ввода БКЛ.

1 марта Владимир Путин и Сергей Собянин открыли последние девять станций Большой кольцевой линии Московского метрополитена: "Марьина Роща", "Рижская", "Сокольники", "Текстильщики", "Печатники", "Нагатинский Затон", "Кленовый бульвар", "Каширская" и "Варшавская", запустив полноценное движение поездов по всей ветке.

Президент РФ в режиме видеосвязи поздравил москвичей и власти столицы с запуском, а также поблагодарил сотрудников метрополитена и метростроевцев за работу. В свою очередь, мэр столицы заявил, что новая линия улучшит работу не только метро, но и всей транспортной системы города.

В Кремле отметили, что строительство БКЛ стало крупнейшим на территории России и одним из крупнейших в мире проектов метростроения за последние годы.



Путин и Собянин открыли БКЛ – крупнейшее в мире метрокольцо

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