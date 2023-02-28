Путин 1 марта примет участие в церемонии открытия БКЛ столичного метро

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин примет участие в церемонии открытия Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро. Мероприятие состоится в среду, 1 марта, сообщается на сайте Кремля.

"Церемония открытия новой линии пройдет в режиме видеосвязи с участием мэра Москвы Сергея Собянина, сотрудников Московского метрополитена и специалистов, принимавших участие в строительстве БКЛ", – говорится в сообщении.

Специалисты введут в эксплуатацию девять последних станций кольца: "Марьина Роща", "Рижская", "Сокольники", "Текстильщики", "Печатники", "Нагатинский Затон", "Кленовый бульвар", "Каширская" и "Варшавская".

В Кремле отметили, что строительство БКЛ стало крупнейшим на территории РФ и одним из крупнейших в мире проектов метростроения за последние годы. В общей сложности будет представлено 70 километров линий, 31 станция и три электродепо.



Новая линия поможет улучшить транспортное обслуживание 34 столичных районов с населением 3,3 миллиона горожан. Кроме того, БКЛ снизит нагрузку на другие линии.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что свыше 500 специалистов будут управлять поездами "Москва-2020". Мэр поделился, что штат машинистов для БКЛ полностью укомплектован.

По словам градоначальника, специалисты 4,5 месяца проходили обучение в Корпоративном университете Транспортного комплекса и еще три месяца практиковались. Собянин также указал, что в этих поездах применили самые передовые разработки в сфере транспорта и машиностроения.

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