Более 60 дополнительных базовых станций для работы Wi-Fi установят на БКЛ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

После запуска движения электропоездов по всей Большой кольцевой линии (БКЛ) метро бесплатный Wi-Fi появится в каждом вагоне, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

Для этого в подземке установят еще 63 базовых станции, которые дадут пассажирам надежный доступ в интернет. В транспортном комплексе напомнили, что недавно подключение к интернету в поездах метро упростили. Теперь при первом подключении к MT_FREE не нужно менять настройки телефона, а после пересадки не придется еще раз проходить авторизацию.

Как подчеркнул заммэра столицы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, в городском транспорте развивают и совершенствуют бесплатный доступ к интернету по поручению Сергея Собянина.

"Уже сейчас сеть работает в 100% вагонов действующих линий метро. Большая кольцевая линия не станет исключением – привычный сервис запустится со дня открытия движения по всей БКЛ. Мы установим в тоннелях и на станциях 63 базовых станции в дополнение к уже действующим 153 для стабильной работы сети Wi-Fi", – пояснил Ликсутов.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что БКЛ примет пассажиров в первом квартале 2023 года. Точная дата полного открытия линии остается неизвестной. Строительство БКЛ Бочкарев назвал мировым мегапроектом. Общая протяженность БКЛ составила 70 километров.

В декабре 2022 года Московский метрополитен получил для Большой кольцевой линии 48 новых вагонов "Москва-2020". Такие поезда закупаются для подземки с 2020 года. В настоящее время в столичной подземке движение осуществляют более 100 подобных составов.



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