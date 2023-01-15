Почти 50 новых вагонов "Москва-2020" поставили для БКЛ метро в 2022 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В декабре 2022 года Московский метрополитен получил для Большой кольцевой линии 48 новых вагонов "Москва-2020". Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"За декабрь прошлого года для Большой кольцевой линии поступило еще 48 современных российских вагонов "Москва-2020". Новые депо БКЛ, где будут обслуживаться эти составы, создадут для города около 1900 рабочих мест", – приводят слова Ликсутова на портале мэра и правительства Москвы.

Поезда "Москва-2020" закупаются для Московского метрополитена с 2020 года. В настоящее время в столичной подземке движение осуществляют более 100 подобных составов.

В салонах новых поездов тише на 15%. Они оснащены широкими дверями, маршрутными табло, USB-портами для зарядки техники, кондиционерами и другими технологичными решениями.

За счет новых поставок поездов в 2022 году удалось сократить интервал движения на Кольцевой линии. На Калужко-Рижской линии осуществляется замена поездов со старых на новые.

Общая протяженность БКЛ составил 70 километров. В 2023 году планируют открыть 9 оставшихся станций линии.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что БКЛ примет пассажиров в первом квартале 2023 года. Точная дата полного открытия линии остается неизвестной. Строительство БКЛ Бочкарев назвал мировым мегапроектом.



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