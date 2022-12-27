Бочкарев заявил, что БКЛ метро примет пассажиров в первом квартале 2023 года

Фото: stroi.mos.ru

Большая кольцевая линия московского метро примет первых пассажиров в первом квартале 2023 года. Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в интервью Москве 24.

Он отметил, что точная дата открытия БКЛ пока неизвестна, так как она зависит от интеграции всех систем в единый комплекс.

"Мы в этом году завершаем строительство, по сути, самого главного проекта, программы реконструкции и расширения Московского метрополитена, который мы делали последние 12 лет. Это завершение строительства Большой кольцевой линии метро", – сказал Бочкарев.

По его словам, БКЛ свяжет все радиальные направления в единую систему. Заммэра назвал строительство Большой кольцевой линии метро мировым мегапроектом. Он уточнил, что такого не делали ни в одной стране.

Бочкарев добавил, что в рамках проекта специалисты построили основные конструкции на станциях "Варшавская" и "Каширская". Он рассказал, что эти станции построили еще в 80-е годы. Рабочим пришлось практически демонтировать системы энергоснабжения, связи, вентиляции, верхние пути и отделку.

"То есть оставили, по сути, несущие конструкции, каркас и заново переоснастили эти станции. Включая переборку помещений, перестройку всего внутреннего пространства, по сути, построили новые две станции", – сказал Бочкарев.

Он назвал Северо-Восточный участок самым трудным. В частности, станции "Сокольники", "Рижская" и "Марьина Роща" расположились на больших глубинах. Бочкарев рассказал, что специалисты фактически горным способом удаляли породу, закрепляли несущие конструкции, монтировали конструкции станций, эскалаторы.

"Доставляли огромное количество оборудования, производили его монтаж, готовили все для того, чтобы выйти на эту точку, так называемый технический пуск, где мы уже начинаем, по сути, отладку всех систем, синхронизацию действия подвижного состава, в том числе с существующими, ранее запущенными линиями", – отметил Бочкарев.

По его словам, специалистам предстоит не просто пустить поезда по новым линиям, а запустить всю БКЛ. Бочкарев добавил, что такой проект реализуют первый раз в России и мире.

Заммэра напомнил, что в строительстве Большой кольцевой линии участвовало огромное количество людей, что также указывает на величие проекта. Бочкарев также добавил, что БКЛ планировали запустить в конце 2023 года, но благодаря усилиям рабочих и поручению Сергея Собянина это получится сделать раньше.

Большое интервью Андрея Бочкарева смотрите сегодня в 17:15 на телеканале Москва 24.

Ранее Бочкарев рассказал о завершении благоустройства территории недалеко от западного вестибюля станции "Каширская" БКЛ метро. По его словам, на участке обустроили новые тротуары, уложили свыше тысячи квадратных метров рулонного газона. Он также поведал, что работники сохранили высаженные до старта реконструкции станции 26 деревьев и 87 кустарников.



БКЛ метро может принять пассажиров в первом квартале 2023 года – Бочкарев

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