Отделка пассажирской зоны станции метро "Внуково" завершена на 18% – Бочкарев

Фото: stroi.mos.ru

Отделочные работы в пассажирской зоне станции "Внуково" Солнцевской линии столичного метрополитена выполнены на 18%. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Ведется укладка напольных гранитных плит, выполнено 18% от общего объема. Началась сборка подсистемы для монтажа облицовочных панелей потолка и путевых стен", – приводят слова Бочкарева на портале мэра и правительства Москвы.

Помимо этого, на станции ведут отделку технических помещений и пространств для размещения тягово-понизительной подстанции. Как уточнил гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов, на станции расположится 271 техническое помещение, 138 из которых находятся на стадии черновой отделки.

Открытие станции "Внуково" планируется в 2023 году. Благодаря работе нового участка Солнцевской линии улучшится транспортная доступность для жителей ТиНАО. Аэропорт Внуково станет первым в России с собственной станцией метро.

До этого Бочкарев сообщил, что на Кольцевой линии Московского метрополитена началось строительство станции "Суворовская". В октябре 2022 года проект строительства утвердил Сергей Собянин. Ее планируют построить в течение пяти лет.



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