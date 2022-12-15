Бочкарев: при реконструкции станции "Варшавская" БКЛ добавлены новые декоративные элементы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Заммэра столицы Андрей Бочкарев рассказал, что в рамках реконструкции станции "Варшавская", которая станет частью БКЛ столичного метро, будет сохранен ее исторический облик.

"В дизайн станции "Варшавская" удачно вписаны новые элементы, например архитектурное освещение. В подвесной потолок платформенного участка встроены конструкции со светодиодными панелями", – отметил он.

Здесь провели следующие работы:

смонтировали 1 224 светильника;

обновили материалы отделки;

уложили плиты из светло-серого шимановского гранита;

облицевали путевые стены белым саянским мрамором, колонны – темным габбро;

отделали плитами из нержавеющей стали колонны дымоудаления.

Кроме того, на путевых стенах вновь появились декоративные чеканные панно с видами Варшавы, которые украшали станцию с момента ее открытия в 1969 году. Колонны были украшены копиями этих рисунков на металлических панелях.

Также были обновлены выходы из метро: выход в сторону Чонгарского бульвара теперь представляет собой стеклянный павильон с перфорированными панелями, имитирующими огни города.

Ранее сообщалось, что платформу станции БКЛ "Рижская" метро украсят с использованием 16 светящихся арок-порталов. Объекты будут выполнены из нержавеющей стали.

По идее авторов дизайна "Рижской" арки символизируют въездные ворота в город, а светильники подчеркивают их форму.

В свою очередь, за основу дизайна будущей станции метро "Физтех" специалисты взяли научную тематику.

Сергей Собянин рассказал, что станцией будут пользоваться преподаватели и студенты Московского физико-технического института, который расположен недалеко от объекта.

До этого стало известно, что семь новых станций БКЛ столичного метро обеспечили электроэнергией с резервом. К электросетям подключили станции "Печатники", "Текстильщики", "Нагатинский Затон", "Кленовый бульвар", "Марьина Роща", "Рижская" и "Сокольники".

Собянин провел технический пуск участка БКЛ от "Каховской" до "Каширской"

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