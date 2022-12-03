Станцию БКЛ "Сокольники" украсили портретами первых метростроителей

Фото: пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Станцию Большой кольцевой линии Московского метрополитена "Сокольники" украсили портретами метростроителей 1930-х годов. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Декоративно-художественное оформление станции "Сокольники" БКЛ будет посвящено строительству первых станций столичной подземки: на светоотражающих панелях потолка разместят фрагменты плакатов тех лет", – приводят слова Бочкарева на портале мэра и правительства Москвы.

На путевых стенах станции разместили портреты Татьяны Федоровой – первой и единственной женщины, которая была начальником шахты, Николая Краевского, получившего орден Ленина за высокие показатели проходки, а также Ивана Филимонова, который первым применил "московский" способ проходки тоннелей мелкого заложения.

Бочкарев добавил, что работы по отделке станции проводят с использованием серого мрамора, а также серого и черного гранита. Детали объектов освещения, барьеры, ограждения и поручни выполнены из нержавеющей стали.

Общая протяженность БКЛ составит более 70 километров. В составе линии будет функционировать 31 станция, 22 из которых уже работают.

Ранее сообщалось, что платформу станции БКЛ "Рижская" метро украсят с использованием 16-ти светящихся арок-порталов. Объекты будут выполнены из нержавеющей стали. По идее авторов дизайна "Рижской" арки символизируют въездные ворота в город, а светильники подчеркивают их форму.



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