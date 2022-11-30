На БКЛ построили подземное техническое сооружение высотой с многоэтажный дом – Бочкарев

Фото: телеграм-канал STROI.MOS.RU

На перегоне между станциями "Рижская" и "Сокольники" Большой кольцевой линии Московского метрополитена было построено специальное сооружение для размещения тягово-понизительной подстанции (ТПП). Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Тягово-понизительная подстанция, обеспечивающая работу систем станции "Рижская", размещена не в помещениях самой станции, а в подземном девятиэтажном сооружении цилиндрической формы, глубина заложения которого составляет порядка 40 метров", – объяснил заммэра.

Бочкарев уточнил, что для обслуживания подстанции было предусмотрено 9 вместо стандартных 2–3 этажей. В настоящее время в техническом сооружении осуществляют пусконакладку оборудования.

По словам генерального директора АО "Мосинжпроект" Юрия Кравцова, создание сооружения позволило разместить станционный комплекс компактно и обеспечить бесперебойную работу железной дороги и метрополитена.

В состав северо-восточного участка БКЛ также входят "Сокольники", "Марьина Роща" и построенные станции "Авиамоторная", "Лефортово" и "Электрозаводская". Общая протяженность линии составит 70 километров.

30 ноября Сергей Собянин провел технический пуск участка БКЛ от "Электрозаводской" до "Савеловской". Как сообщил мэр, участок стал одним из сложных в строительстве столичного метро. Он также сообщил, что все станции БКЛ начнут работать для пассажиров в первые 3 месяца 2023 года.



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