Потолок станции "Нагатинский Затон" оформят в виде рыбьей чешуи – Бочкарев

Фото: телеграм-канал STROI.MOS.RU

Потолок станции "Нагатинский Затон" Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро будет украшен оригинальным дизайном в виде рыбьей чешуи. Об этом рассказал заммэра столицы Андрей Бочкарев.

По его словам, для оформления потолка станции потребуется свыше 26 тысяч декоративных элементов.

"Продолжается архитектурная отделка станционного комплекса "Нагатинский Затон". Строители начали монтаж уникального архитектурного потолка – он будет выполнен в виде гигантской чешуи. Сложная волнистая поверхность будет реализована за счет использования стальных пластин золотистого оттенка", – отметил заммэра.

Бочкарев объяснил, что оригинальное оформление посвящается речным обитателям столицы.

Как отметил глава "Мипстрой 1" Константин Маслаков, для воплощения идеи необходимо будет применить особую технологию. Он рассказал, что специалисты уже подготовили 3D-модель поверхности потолка. Именно на ее основе будет создаваться архитектурная объемная конструкция, имеющая следующие особенности:

будет состоять из 220 изогнутых металлических ламелей, которые образуют мелкие "чешуйки";

все элементы будут закреплены на специально разработанную подсистему;

площадь всей декоративной конструкции составит 115 квадратных метров.

Ранее Сергей Собянин рассказал , что процесс строительства новых участков Большой кольцевой линии Московского метрополитена завершен на 90%. По словам мэра, движение на кольце будет запущено уже в первом квартале 2023 года.

До этого стало известно, что семь новых станций БКЛ столичного метро обеспечили электроэнергией с резервом. К электросетям подключили станции "Печатники", "Текстильщики", "Нагатинский Затон", "Кленовый бульвар", "Марьина Роща", "Рижская" и "Сокольники".



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