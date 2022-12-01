Благоустройство основной площадки у станции "Сокольники" БКЛ завершено на 95% – Бочкарев

Фото: stroi.mos.ru/РЕНДЕР МОСКОМАРХИТЕКТУРЫ

Благоустройство основной площадки у станции "Сокольники" Большой кольцевой линии Московского метрополитена завершено на 95%. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Специалисты завершили мощение камнем участка центральной аллеи.

"Красным клинкерным кирпичом выложено 1,14 гектара благоустраиваемой территории около станции "Сокольники" БКЛ. Таким же материалом облицованы вентиляционные киоски", – приводят слова Бочкарева на портале мэра и правительства Москвы.

Гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов уточнил, что уличное освещение на прилегающей к станции территории смонтировано практически полностью. В настоящее время на улице Гастелло и Поповом проезде ведут обустройство спортивных площадок.

Ранее в зоне перехода со станции "Сокольники" БКЛ на красную ветку метро завершили облицовку мрамором. При проведении работ специалистам было важно сохранить исторический облик пространства, в связи с чем для облицовки стен использовался мрамор уфалей.

В ходе работ использовали натуральный камень различных видов. В первом вестибюле стены и колонны отделаны мрамором, а пол – гранитом. Там работы находятся на завершающей стадии.



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