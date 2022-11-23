Облицовку мрамором завершили в зоне перехода со станции "Сокольники" БКЛ на красную ветку

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Специалисты закончили работы по облицовке мрамором в зоне перехода со станции Большой кольцевой линии столичной подземки "Сокольники" на красную ветку. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Важно было сохранить исторический облик действующей станции, поэтому зона соединения перехода и балкона отделана мрамором уфалей", – отметил он.

По словам заммэра, из первого вестибюля "Сокольников" БКЛ пассажиры смогут по переходу попасть на балкон "Сокольников" красной ветки, которая является станцией первого пускового участка подземки Москвы.

Уточняется, что в ходе работ используют натуральный камень различных видов. Так, в первом вестибюле стены и колонны отделаны мрамором, а пол – гранитом. Там работы находятся на завершающей стадии. Чтобы не было большого скопления людей, создается сразу несколько пересадок между Большой кольцевой линией и красной веткой, на обеих идут отделочные работы.

Ранее сообщалось, что около станции "Сокольники" Большой кольцевой линии столичного метро восстановят аллею из лип, которую приходилось вырубать из-за строительных работ на северо-восточном участке БКЛ.

Отмечалось, что в ходе благоустройственных работ на территории появятся, в частности, лиственные и хвойные деревья, кустарники и цветники. При этом, как уточнялось, специалисты будут использовать такие сорта растений, которые смогут хорошо расти в условиях мегаполиса.



Собянин анонсировал проведение технического пуска БКЛ уже в этом году

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!