Липовую аллею восстановят около станции "Сокольники" БКЛ – Бочкарев

Фото: stroi.mos.ru

Липовую аллею восстановят около станции "Сокольники" Большой кольцевой линии столичного метро. Об этом сообщает пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства столицы со ссылкой на заммэра Андрея Бочкарева.

Он напомнил, что ранее на Сокольнической площади, которая ведет к главному входу в парк "Сокольники", была высажена аллея из лип. Однако ее пришлось вырубить на время проведения работ на северо-восточном участке БКЛ.

Теперь же планируется, что на площади появятся лиственные и хвойные деревья, кустарники, цветники из летников, многолетников и декоративных трав. При этом специалисты будут использовать такие сорта растений и их пород, которые смогут хорошо расти в условиях мегаполиса.

Как в свою очередь сообщил гендиректор "Мосметростроя" Сергей Жуков, в общей сложности будет высажено 95 лип сорта "Паллида", а также свыше 530 кустарников.

"Липовая аллея разместится по краям площади, а волнообразные клумбы-скамейки сформируют полузакрытые пространства с посадочными местами", – рассказал он.

Уточняется, что пешеходная зона и вентиляционные киоски будут выложены из клинкерного кирпича. При этом красный цвет для оформления территории был выбран неслучайно. Так, на сегодняшний день большинство исторических зданий, которые расположены в Сокольниках, имеют кирпичную кладку, также "Сокольники" являются станцией красной ветки метро.

Ранее благоустройственные работы завершились около станции метро "Некрасовка" на юго-востоке столицы. Специалисты спрятали под землю все коммуникации, привели в порядок тротуары, создали удобные пешеходные маршруты с лавочками, заменили асфальт на проезжей части и обновили газон.

Также в ходе благоустройства было установлено более 30 фонарей и уличных торшеров со светодиодными светильниками. Помимо этого, на пешеходных переходах появились четыре опоры контрастного освещения, делающие дорожную разметку и человека на ней заметнее в темное время суток.



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