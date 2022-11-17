Специалисты благоустроят около 10 га территории возле станции БКЛ "Кленовый бульвар"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Территория возле станции "Кленовый бульвар" Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро будет благоустроена, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Работы охватят около 10 гектаров, 5,7 из которых займет зеленая зона.

На прилегающей к строящейся станции территории разобьют газоны и цветники прямоугольной и круглой формы. Также высадят деревья и кустарники, установят фонари и другие малые архитектурные формы. По словам заммэра, работы по озеленению начнутся весной следующего года.

В рамках работ планируется создать подъездные дороги, установить павильоны наземного общественного транспорта, покрыть асфальтом тротуары и замостить дорожки.

Территорию возле станции замостят натуральным камнем из отечественных месторождений. Для этого используют плитку из сибирского гранита и колотую брусчатку из карельского габбро.

Дизайн "Кленового бульвара" перекликается с архитектурным обликом памятников музея-заповедника "Коломенское", в частности с дворцом царя Алексея Михайловича. Близость музея-заповедника повлияла и на оформление территории около станции, которая впишется в окружающую городскую среду и станет новым общественным пространством, комфортным для пассажиров метро и местных жителей.

Художественный облик станции выбирали в ходе открытого международного конкурса. В настоящее время специалисты завершают архитектурно-отделочные работы и монтаж основных художественных элементов станции, а также ведут монтаж инженерных систем.

Ранее Бочкарев сообщил, что на обеих стенах платформы станции "Кленовый бульвар" Большой кольцевой линии метро завершается монтаж зеркальных панелей высотой от 2,5 до 3,2 метра. Заммэра рассказал, что они появились на стенах вдоль платформы, а также частично на потолке платформы. За счет этого пространство визуально расширили и усилили освещение.

Помимо зеркал, над платформой смонтируют подвесной потолок из алюминиевых трехслойных панелей с декоративным покрытием. Его монтаж почти полностью выполнен.



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