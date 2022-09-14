Бочкарев: на станции "Варшавская" БКЛ метро начался монтаж архитектурного освещения

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

На станции "Варшавская" Большой кольцевой линии метро начался монтаж архитектурного освещения на платформе и в вестибюлях, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он рассказал, что реконструкция станции в том числе включает обновление потолочных и настенных светильников, светодиодных конструкций индивидуального изготовления и другого электрооборудования.

Бочкарев отметил, что специалисты монтируют противопожарную систему, единую информационную сеть, тяговую сеть электропоездов и тоннельное освещение. Также на "Варшавской" реконструируют автоматику и телемеханику движения поездов. Устройство общеобменной вентиляции завершено на 80%.

Помимо этого, идет архитектурная отделка станции. Работы завершились на платформенном участке и продолжаются в обоих вестибюлях. В западном вестибюле укладку пола гранитом и облицовку стен мрамором выполнили более чем на две трети. Также специалисты монтируют металлические перфорированные панели на стенах вестибюлей.

Западный вестибюль станции расположен со стороны Чонгарского бульвара, а восточный вестибюль ведет к платформе Варшавская Павелецкого направления Московской железной дороги.

Ранее сообщалось, что в столице работы по строительству и реконструкции девяти станций Большой кольцевой линии (БКЛ) метро планируют завершить до конца года. В этом году планируют завершить основные строительно-монтажные работы на станциях БКЛ "Марьина роща", "Рижская", "Сокольники", "Текстильщики", "Печатники", "Нагатинский Затон", "Кленовый бульвар" и реконструкцию "Каширской" и "Варшавской".

