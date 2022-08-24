Строящуюся станцию "Марьина Роща" БКЛ обеспечили энергией

14:39
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Городские службы обеспечили энергией строящуюся станцию Большой кольцевой линии столичной подземки "Марьина Роща", сообщает телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы" со ссылкой на заммэра Петра Бирюкова.
"Строительство Большой кольцевой линии метро – важный проект, все новые станции своевременно обеспечиваются необходимым электроснабжением с резервом", – отметил он.
Чтобы снабдить новую станцию электричеством, были установлены две кабельные линии общей протяженностью порядка 5,5 километра. При этом максимальная мощность присоединенных энергопринимающих приборов составила более пяти милливатт.
"Сети 20 киловатт отличаются высокой энергоэффективностью, позволяют снизить потери электроэнергии, повысить качество напряжения в сети и увеличить ее пропускную способность", – говорится в сообщении.
Ранее на территории около станции "Марьина Роща" Большой кольцевой линии метро начались благоустройственные работы. Отмечалось, что в ходе благоустройства специалисты планируют сделать новые тротуары и заменить уже имеющиеся, расширить зону для пешеходов и привести к нормативам полосы для движения.
По словам Сергея Собянина, строительство станции "Марьина Роща" БКЛ метро находится на финишной стадии. Мэр уточнял до этого, что на данном участке возводится терминал МЦД-2. При этом еще один терминал МЦД-4 будет построен через 1,5 года.
В Москве началось благоустройство территории возле станции "Марьина Роща" БКЛ
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