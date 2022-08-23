Эскалатор на станции метро "Римская" закроют на ремонт

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Эскалатор на станции "Римская" Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена закроют на ремонт, сообщается на официальном сайте столичного метро.

"С 29 августа по 9 сентября на станции "Римская" (выходы № 1-4) закроют на ремонт эскалатор", – указано в сообщении.

В начале июля заммэра Москвы Андрей Бочкарев сообщил о старте пусконаладочных работ на восьми эскалаторах станции "Марьина Роща" Большой кольцевой линии (БКЛ). Глубина станции составит около 70 метров.

