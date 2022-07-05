Бочкарев: на станции "Марьина Роща" БКЛ начали пусконаладку самого длинного эскалатора

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Пусконаладочные работы начались на восьми эскалаторах станции "Марьина Роща" Большой кольцевой линии (БКЛ), сообщили в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

"Пусконаладочные работы начинаются на всех восьми эскалаторах строящейся станции "Марьина Роща" северо-восточного участка БКЛ метро. В первую очередь начнется пусконаладка соединяющих вестибюль с платформенным участком четырех 130-метровых эскалаторов – самых длинных в Московском метрополитене. Будет также производиться очистка направляющих ступеней и цепей", – отметил заммэра столицы Андрей Бочкарев, уточнив, что глубина станции составит около 70 метров.

После этого будет произведена пусконаладка четырех эскалаторов длиной 30 метров в зоне пересадки на станцию "Марьина Роща" Люблинско-Дмитровской линии.

В настоящее время также завершается монтаж водозащитных зонтов на потолке наклонного хода, где расположены эскалаторы.

В свою очередь, гендиректор "Мосинжпроект" Юрий Кравцов сообщил об окончании монолитных работ на "Марьиной Роще" БКЛ. Там также уложено верхнее строение пути, на данный момент производится архитектурная отделка платформы.

"Кроме того, ведется подготовка к покраске путевых стен. Одновременно с этим идет монтаж инженерных систем, а также раскладка кабельно-проводниковой продукции", – добавил он.

По словам Кравцова, в создаваемый на базе БКЛ транспортно-пересадочный узел войдет платформа МЦД-2.

Пресс-служба комплекса напомнила, что строительство БКЛ является главным проектом метростроения Москвы, длина линии превысит 70 километров.

Ранее Андрей Бочкарев рассказал, что северо-восточный участок БКЛ московского метро построен на 95%. По его словам, станции "Авиамоторная", "Лефортово", "Электрозаводская" построены и временно функционируют в составе Некрасовской линии, в то же время работы продолжаются на станциях "Марьина Роща", "Рижская" и "Сокольники". Он отметил, что осенью планируется завершить основные строительные работы на участке.

