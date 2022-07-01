Оборотный тупик построили за станцией "Аминьевская" для обслуживания участка БКЛ метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Специалисты завершили строительство оборотного тупика за станцией "Аминьевская" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Сооружен однопутный отстойно-разворотный тупик, который предназначен для смены направления движения составов БКЛ на участке от станции "Аминьевская" до "Проспекта Вернадского" – рассказал он.

Бочкарев отметил, что в будущем тупик интегрируют в соединительную ветку к электродепо "Аминьевское", которое будет обслуживать составы БКЛ. Это позволит увеличить число поездов на линии и сократить время ожидания пассажиров на станциях.

В свою очередь, председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко добавил, что ведомством выдано заключение о соответствии объекта проектной документации и разрешение на ввод в эксплуатацию.

Гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов добавил, что в ходе строительства оборотного тупика была выполнена проходка тоннеля. Всего специалисты уложили 350 метров путей.

Ранее Бочкарев рассказал, что северо-восточный участок БКЛ московского метро построен на 95%. По его словам, станции "Авиамоторная", "Лефортово", "Электрозаводская" построены и временно функционируют в составе Некрасовской линии, в то же время работы продолжаются на станциях "Марьина Роща", "Рижская" и "Сокольники". Он отметил, что осенью планируется завершить основные строительные работы на участке.

