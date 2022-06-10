Ликсутов: электродепо БКЛ "Нижегородское" будет обслуживать 30 составов "Москва-2020"

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

В электродепо Большой кольцевой линии (БКЛ) метро "Нижегородское" завершается этап строительства энергетической инфраструктуры, в которую входят около 15 объектов, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Без открытия депо невозможен полный запуск Большой кольцевой линии – для поддержания коротких интервалов между поездами ее пополнят 30 составов "Москва-2020". Кроме того, открытие электродепо создаст более 600 новых рабочих мест", – сказал Ликсутов.

Сейчас там укладывают около 11 километров путей и 37 стрелочных переводов, создают канавы для стоянки и ремонта поездов, мотодепо, базу аварийных служб и корпус для персонала.

Ранее заммэра Андрей Бочкарев заявил, что строительная готовность электродепо "Нижегородское" оценивается в 75%. Он уточнил, что над созданием депо работают более тысячи человек. Работы разделены на несколько этапов.

