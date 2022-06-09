Бочкарев заявил, что БКЛ метро будут обслуживать поезда российского производства

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Обслуживать Большую кольцевую линию метро будут преимущественно поезда российского производства. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
По его словам, в городе активно ведется работа по завершению строительства БКЛ. Общая готовность кольца составляет 93%, сказал заммэра города. В настоящее время на оставшихся станциях ведутся архитектурно-отделочные работы и монтаж инженерных систем.
Он подчеркнул, что для обслуживания подвижного состава БКЛ планируется использовать три электродепо: реконструируемое "Замоскворецкое", строящиеся "Аминьевское" и "Нижегородское".
"Все депо смогут обслуживать подвижные составы новой серии "Москва-2020". Планируется, что после полного открытия БКЛ на ней будут работать порядка 100 таких составов с новейшим оснащением", – добавил Бочкарев.
Ранее Бочкарев рассказал, что станция "Текстильщики" Большой кольцевой линии метро подготовлена к началу пусконаладочных работ. По словам представителя мэрии, общестроительная готовность станции находится на уровне 85%. Кроме того, на 93% завершен процесс установки основных монолитных конструкций.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: