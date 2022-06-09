Бочкарев заявил, что БКЛ метро будут обслуживать поезда российского производства

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Обслуживать Большую кольцевую линию метро будут преимущественно поезда российского производства. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, в городе активно ведется работа по завершению строительства БКЛ. Общая готовность кольца составляет 93%, сказал заммэра города. В настоящее время на оставшихся станциях ведутся архитектурно-отделочные работы и монтаж инженерных систем.

Он подчеркнул, что для обслуживания подвижного состава БКЛ планируется использовать три электродепо: реконструируемое "Замоскворецкое", строящиеся "Аминьевское" и "Нижегородское".

"Все депо смогут обслуживать подвижные составы новой серии "Москва-2020". Планируется, что после полного открытия БКЛ на ней будут работать порядка 100 таких составов с новейшим оснащением", – добавил Бочкарев.

Ранее Бочкарев рассказал, что станция "Текстильщики" Большой кольцевой линии метро подготовлена к началу пусконаладочных работ. По словам представителя мэрии, общестроительная готовность станции находится на уровне 85%. Кроме того, на 93% завершен процесс установки основных монолитных конструкций.

