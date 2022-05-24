Станция "Текстильщики" БКЛ метро готова к началу пусконаладочных работ

12:28
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Станция "Текстильщики" Большой кольцевой линии метро подготовлена к началу пусконаладочных работ, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
По словам представителя мэрии, общестроительная готовность станции находится на уровне 85%. Кроме того, на 93% завершен процесс установки основных монолитных конструкций.
"Это самый высокий показатель по восточному участку. Кроме того, на весь станционный комплекс организована подача основного напряжения, что дает возможность приступить к пусконаладочным работам", – подчеркнул Бочкарев.
Заммэра уточнил, что программа для проведения этого процесса уже разрабатывается. Параллельно на станции "Текстильщики" монтируется технологическое оборудование с дальнейшим подключением к инженерным системам. На объекте круглосуточно работают свыше 800 человек.
Генеральный директор "МИП-Строй 1" Константин Маслаков рассказал о работе в пассажирской зоне станции. По словам специалиста, особой ее чертой станет потолок, выполненный из алюминиевых панелей в 2 уровнях, на нижнем из которых установят светильники. Визуально дизайнерские решения призваны напомнить геометрию ткацкого станка.
Общая готовность восточного участка БКЛ оценивается в 73%. На нем располагаются станции "Кленовый бульвар", "Нагатинский Затон", "Печатники" и "Текстильщики". Протяженность участка составляет 10,7 километра.
По словам заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, движение по всей Большой кольцевой линии московского метро планируют запустить в конце 2022 – начале 2023 года.
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