Монтаж освещения начался на станции БКЛ "Текстильщики"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Монтаж систем освещения начался в вестибюле, на платформе и в переходах строящейся станции "Текстильщики" Большой кольцевой линии метро. Об этом сообщил глава столичного Стройкомплекса Андрей Бочкарев.

"Закарнизная подсветка является важнейшей частью системы освещения платформы станции "Текстильщики". Светильники смонтируют на конструкции из подвесных панелей, свет будет отражаться от расположенного выше второго уровня потолка и падать на платформу через проемы", – сказал он.

По его словам, сейчас на станции идет архитектурная отделка, монтируются инженерные системы, завершается устройство стен и перегородок. Общая готовность проекта составляет 85%.

Как, в свою очередь, добавил гендиректор "Мосинжпроекта" Юрий Кравцов, освещение на станции включает архитектурную подсветку путевых стен, которая будет состоять из 470 светильников отечественного производства. К их установке планируется приступить в конце мая.

Ранее, в понедельник, Сергей Собянин осмотрел ход строительства станции БКЛ "Текстильщики". По его словам, восточный участок линии, к которому и относится станция, готов уже на 77%. Его планируется ввести в эксплуатацию в 2023 году, а уже предстоящим летом на станции участка будет подано напряжение, что позволит начать монтаж и обкатку систем жизнедеятельности и управления движением.

