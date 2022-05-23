Метро во Внуково откроют в 2023 году – Бочкарев

Движение по всей БКЛ метро планируют запустить в конце 2022 – начале 2023 года

Станцию метро у аэропорта Внуково планируется открыть в 2023 году, рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в эфире телеканала Москва 24.

"Мы прокладываем этот участок по решению Сергея Семеновича (Собянина. – Прим. ред.) от станций "Рассказовка" и "Пыхтино" до станции "Внуково". На станции "Внуково" сейчас возводятся уже конструкции подземной станции, проходка уже завершается, значит, мы должны в 2023 году поехать с пассажирами во Внуково", – сообщил он.

По словам Бочкарева, строительство данного участка Солнцевской линии представляет собой сложную задачу. Тем не менее работы выполняются с опережением графика.

"Примерно раза в два быстрее, чем обычно было бы, данные работы выполняются, но мы уверены, что мы с этой задачей справимся", – подчеркнул заммэра.

Ранее Бочкарев сообщил, что возведение основных конструкций станции "Пыхтино" нового участка Солнцевской линии столичного метро завершено на 75%. При этом монолитные работы на станции "Внуково" завершены практически на треть. Земляные работы на станции находятся на завершающей стадии, в настоящее время осуществляется отделка.

Строительство нового участка Солнцевской линии метро улучшит транспортную ситуацию в ТиНАО, а его введение сделает Внуково первым российским аэропортом с собственной станцией метро.

Большое интервью Андрея Бочкарева смотрите сегодня в 18:35 на телеканале Москва 24.