Москвичам рассказали, какие машины строят городское метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В строительстве разных участков Московского метрополитена с 2011 года использовались 38 тоннелепроходческих комплексов, 33 из которых применялись при прокладке тоннелей Большой кольцевой линии (БКЛ). Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Сегодня в проходке тоннелей новых радиальных веток задействованы шесть шестиметровых щитов. "Марина", "Ольга", "Людмила" и "Светлана" строят однопутные тоннели на центральном участке будущей Троицкой линии, а "Роза" и "Наталия" – на отрезке продления Солнцевской ветки до аэропорта Внуково", – говорится в материале.

Эти машины работают без остановки, прокладывая новые тоннели городского метрополитена. Кроме того, в строительстве метро используются десятиметровые щиты, которые называют гигантами, или десятками. Четыре из них – "Надежда", "Виктория", "Лилия" и "Победа" – строили двухпутные тоннели БКЛ.

"Щиты-гиганты прокладывают один большой тоннель для двух путей, по которым одновременно смогут ходить два встречных поезда. При этом десятки могут заменить два шестиметровых щита, да и работают быстрее, а специалистов для них нужно меньше", – указано в сообщении.

По словам гендиректора Мосинжпроекта Юрия Кравцова, применение десятиметровых комплексов позволяет экономить трудовые и временные ресурсы. Он отметил, что такая технология является наиболее оптимальной при проходке тоннелей под водными объектами или парковыми зонами, где есть ограничения по созданию вентиляционных шахт.

"Удивительный факт, но почти все, за исключением "Победы", тоннелепроходческие комплексы названы женскими именами. И это неслучайно. Эта традиция восходит к имени покровительницы всех горняков и шахтеров – святой Варвары", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что северо-восточный участок БКЛ столичного метро готов на 90%. В настоящий момент на станциях проводят архитектурную отделку, а также выполняют установку инженерных систем. Активная работа ведется и в зонах пересадок на радиальные линии.

