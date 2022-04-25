Переход для пересадки с "Электрозаводской" БКЛ на синюю ветку готов почти на 70%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Подземный переход для пересадки со станции "Электрозаводская" Большой кольцевой линии столичного метро на одноименную станцию Арбатско-Покровской линии построен на 66%. Об этом сообщает сайт мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

"Готовность монолитных работ составляет около 85 процентов, проходка горным способом завершена почти наполовину", – отметил Бочкарев.

Уточняется, что переход для пересадки возводится около реки Яузы, под тоннелем БКЛ и над тоннелем синей ветки метрополитена. При строительстве движение поездов не останавливается.

Специалисты используют технологию цементации грунта для снижения водопритока, готовность гидроизоляции составляет 87%, обратная засыпка котлована выполнена на три четверти. Кроме того, ведется круглосуточный мониторинг конструкций уже существующих и строящихся сооружений столичной подземки.

Ранее в Москве открылся пешеходный мост, связавший Рубцовскую и Семеновскую набережные. Он стал 60-м по счету мостом через реку Яузу. Новый мост входит в состав ТПУ "Электрозаводская". По словам Бочкарева, возведение опор, монтаж пролетного строения и архитектурная отделка моста были выполнены всего за один год.