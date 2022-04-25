Москвичи проголосовали за самую красивую станцию БКЛ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В проекте "Активный гражданин" прошло голосование по выбору лучшего дизайна новых станций Большой кольцевой линии метро, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Москвичи могли выбрать самую красивую из 12 станций БКЛ. В голосование вошли только станции, открытые в 2021 году.

Лидером голосования стала станция "Мичуринский проспект", набравшая более 19% голосов. На втором месте оказалась "Новаторская" с 15% голосов. На третьем месте "Аминьевская", она собрала около 12%. "Каховская" набрала более 10%, а "Проспект Вернадского" – почти 9%.

Станции "Давыдково", "Народное Ополчение", "Мнёвники", "Терехово" набрали около 6% голосов. Более 5% получила станция "Воронцовская", 4% – "Зюзино" и 3% – "Кунцевская".

Стиль, цветовые решения и декор интерьеров для каждой станции разрабатывали индивидуально.

Ранее сообщалось, что северо-восточный участок БКЛ столичного метро готов на 90%. В настоящий момент на станциях проводят архитектурную отделку, а также выполняют установку инженерных систем. Активная работа ведется и в зонах пересадок на радиальные линии.

