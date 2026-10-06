Москвичей предупредили о локальных перекрытиях в ЦАО и ЗАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Центральном и Западном административных округах Москвы возможны локальные ограничения движения во вторник, 6 октября. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Водителей попросили заранее планировать маршруты и закладывать дополнительное время на поездку при направлении в районы временных перекрытий. Также в пути рекомендовали пользоваться навигатором и сохранять внимательность.

По возможности для поездок через районы ограничений в департаменте призвали использовать метро.

Ранее сообщалось о перекрытии до 31 октября одной полосы на участке местного проезда в районе дома 18 по улице Екатерины Будановой. Это связано со строительством инженерных сетей. На участке ограничения обустроены временные уширения.